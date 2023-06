Sviluppo rete in Area 1 dal 24 giugno all’1 luglio 2023

Codè Crai Ovest rinnova i due supermercati di prossimità Crai ad Albenga e Ceriale, entrambi in porvincia di Savona. Sogegross (Selex) arriva a Sant'Angelo Lodigiano (Lo)

CRAI

Via Dalmazia 68

Albenga (Sv)

Codè Crai Ovest

Data di apertura

Giugno 2023

Format e location

Tipico format di prossimità dell'insegna.

Offerta

Rispecchia la tradizionale formula con un'offerta pensata per la spesa quotidiana.

Servizi

Orario: lun-sab 8-19.30; domenica 8-12.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

CRAI

Via Aurelia 202

Ceriale (Sv)

Codè Crai Ovest

Data di apertura

Giugno 2023

Format e location

Lo store riapre dopo i lavori di restytling.

Offerta

Fedele alla tipica offerta dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-19.30; domenica 8-12.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

EKOM

Via Giuseppe Mazzini 33

Sant'Angelo Lodigiano (Lo)

500 mq

Gruppo Sogegross (Selex)

Data di apertura

22 giugno 2023

Format e location

Il format ha uno stile contemporaneo, con un’attenzione per allestimenti e attrezzature che privilegiano risparmio energetico e materiali come l’alluminio e grigliati metallici, uniti a una veste grafica accattivante. Attenzione anche alla sostenibilità ambientale, con banchi a basso tasso di emissione e impianto di illuminazione a led.

Offerta

Come sempre, è dedicata una grande attenzione ai prodotti freschi, in collaborazione con partner locali: presente il banco servito della macelleria, oltre a quello dedicato a salumi e formaggi; il Pane fresco disponibile in modalità self-service e l'ortofrutta.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 8.30-19.30.

Addetti e casse

Non disponibile.