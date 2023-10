Sviluppo rete in Area 1 dal 27 ottobre al 3 novembre 2023

Bennet e Conad Nord Ovest rinnovano, in ottica di efficientamento energetico, rispettivamente l'ipermercato di Lucino (Co) e il supermercato Conad di Montegrosso d'Asti (At). Penny. arriva a Travagliato (Bs)

BENNET

Via Enzo Ratti 4

Lucino (Co)

Bennet

Data di apertura

26 ottobre 2023

Format e location

Lo store è stato rinnovato nell'ottica dell'efficientamento energetico.

Offerta

In area freschi i prodotti di frutta e verdura, panetteria con pane e prodotti da forno, pasticceria con torte artigianali e pasticceria assortita, cucina con una scelta di piatti caldi e freddi, pescheria, macelleria e gastronomia. Inaugurato anche il nuovo corner Sushi Eat Happy. Presente il non food con prodotti di fai da te, cartoleria e giocattoli, intimo, accessori per la cura della casa e casalinghi oltre a profumeria e parafarmacia.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20.30; domenica 9-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

CONAD

Via Asti Mare

Montegrosso d'Asti (At)

620 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

27 ottobre 2023

Format e location

Lo store riapre dopo brevi lavori di restyling

Offerta

Ampio spazio ai localismi contrassegnati dal marchio Ori del Piemonte e 450 referenze stagionali in ortofrutta.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 8.30-12.30. Tra i servizi, l'accettazione dei buoni pasto e dei buoni celiachia in convenzione con la regione e le ricariche telefoniche.

Addetti e casse

Dispone di 12 addetti e di tre casse tradizionali.

PENNY.

Via Brescia 155

Travagliato (Bs)

1.100 mq

Penny (Rewe)

Data di apertura

30 ottobre 2023

Format e location

Centesimo store nella regione e 20esimo nella provincia per l'insegna che propone il suo consueto format. Il discount si trova in una delle arterie principali della città.

Offerta

L'area freschi offre l'angolo bake-off, gastronomia e punto caldo, macelleria, pescheria e pasticceria. Presente anche il non food. In generale l'assortimento conta per il 75% prodotti italiani, con una particolare attenzione ai regionalismi e alle produzioni locali.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8.30-13 e 15-19. Nel parcheggio sono disponibili 100 posti auto.

Addetti e casse

In organico 14 collaboratori.