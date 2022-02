Sviluppo rete in Area 1 dal 28 gennaio al 4 febbraio 2022

IN'S MERCATO

Corso Filippo Ferrari 84

Albisola (Sv)

582 mq

In's Mercato (Gruppo Pam)

DATA DI APERTURA

Gennaio 2022

FORMAT E LOCATION

Situato in un'area strategica, non lontano dall'area balneare della cittadina ligure.

OFFERTA

Propone un'ampia offerta per una spesa giornaliera con enfasi sui reparti freschi e sulle produzioni locali.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-13 e 15.30-19.30.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile

IN'S MERCATO

Via Giuseppe Miglioli 2

Calvisano (Bs)

870 mq

In's Mercato (Gruppo Pam)

DATA DI APERTURA

Gennaio 2022

FORMAT E LOCATION

Si trova in una zona periferica della città, a ridosso della strada provinciale 37.

OFFERTA

Si allinea alla consueta offerta dell'insegna.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-20; domenica 9-13 e 15.30-19.30.

ADDETTI E CASSE

nd

PENNY MARKET

Via dello Zino 32

Cologne (Bs)

800 mq

Penny Market Italia (Gruppo Rewe)

DATA DI APERTURA

3 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

L'azienda ha acquisito questo store (ex Leader Price) allineandolo al proprio format. È situato sulla strada provinciale 573, via di collegamento tra le città di Coccaglio e Rovato ad est e Palazzolo sull’Oglio ad ovest.

OFFERTA

L’attuale assortimento di oltre 2.500 referenze punta sui prodotti italiani e regionali di qualità, presenti per più del 75% del totale, a cui si associa una selezione non food.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8.30-13 e 15-19.

ADDETTI E CASSE

Impiega sette persone.

PENNY MARKET

Via Papa Giovanni XXIII

Madone (Bg)

800 mq

Penny Market Italia (Gruppo Rewe)

DATA DI APERTURA

3 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Si trova sulla strada provinciale 155 con un bacino di utenza che coinvolge anche i comuni di Filago e Bonate Sotto. Si tratta di un'operazione di cambio insegna dopo l'acquisizione da Leader Price.

OFFERTA

L’assortimento propone oltre 2.500 referenze.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8.30-13 e 15-19.

ADDETTI E CASSE

Dà lavoro a sette persone.