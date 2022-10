Sviluppo rete in Area 1 dal 28 ottobre al 4 novembre 2022

Eurospin si sviluppa in quest'area con due aperture a Novara e San Vittore Olona (Mi). Italmark potenzia la rete a Paratico (Bs)

EUROSPIN

Via Bellini

San Vittore Olona (Mi)

Eurospin

Data di apertura

25 ottobre 2022

Format e location

Lo store si trova in area periferica, a ridosso della strada statale 33.

Offerta

L'assortimento comprende migliaia di item con focus sui freschi e la presenza del non food.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

EUROSPIN

Via XXIII Marzo 1849

Novara

Eurospin

Data di apertura

27 ottobre 2022

Format e location

Lo store di trova in periferia, a ridosso della strada statale 211.

Offerta

In assortimento referenze alimentari e non alimentari, in linea con la tradizione dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-21; domenica 8.30-19.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

ITALMARK

Via Cavour 67

Paratico (Bs)

820 mq

Italmark

Data di apertura

27 ottobre 2022

Format e location

Questo store è il 53esimo in provincia di Brescia, l'81esimo nel nord Italia e nasce in uno spazio che ospitava un'insegna discount. Il supermercato è dotato di forneria e gastronomia e dei banchi di macelleria, pescheria e pizza alla pala.

Offerta

L'assortimento si allinea alla tipica proposta dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8.30-19.30.

Addetti e casse

Impiega 18 addetti.