Sviluppo rete in Area 1 dal 29 settembre al 6 ottobre 2023

Doppio opening per Aldi in Lombardia che inaugura due discount rispettivamente a Castiglione delle Stiviere (Mn) e a Erbusco (Bs)

ALDI

Via Giuseppe Mazzini

Castiglione delle Stiviere (Mn)

990 mq

Aldi Sud

Data di apertura

28 settembre 2023

Format e location

Il locale è certificato con classe energetica A4 e dotato di un impianto fotovoltaico di ultima generazione con portata da 80 kWp.

Offerta

L'assortimento è in linea con la tradizione dell'insegna che predilige il made in Italy.

Servizi

Orario: lun-dom 8-20. Nel parcheggio sono disponibili 135 posti auto e una colonnina per la ricarica elettrica.

Addetti e casse

Non disponibile.

ALDI

Via Gandhi 1

Erbusco (Bs)

800 mq

Aldi Sud

Data di apertura

28 settembre 2023

Format e location

L’apertura di questo punto di vendita è il risultato di un’opera di ristrutturazione di un ex magazzino, precedentemente utilizzato come stabilimento produttivo. Il locale è oggi certificato in classe energetica A1.

Offerta

Rispecchia la tradizione dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.