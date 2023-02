Sviluppo rete in Area 1 dal 3 al 10 febbraio 2023

Doppio opening per Bennet che rinnova gli ipermercati di Erba (Co) e di Anzano del Parco (Co) confermando il focus sui freschi e l'ampia proposta del non food che spazia dagli accessori per la casa alla profumeria

BENNET

Via Provinciale 2

Anzano del Parco (Co)

Bennet

Data di apertura

2 febbraio 2023

Format e location

L'ipermercato è stato rinnovato e uniformato all'immagine dell'insegna con focus sui freschi: gastronomia, panetteria, pasticceria, macelleria, pescheria e ortofrutta. Dispone anche della cucina con una proposta di piatti caldi e freddi.

Offerta

Migliaia le referenze, con centralità ai freschi, e la presenza di non food con profumeria, parafarmacia, mondo baby, cartoleria, giocattoli, abbigliamento e accessori per la casa.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-20. Attivo in questo store Bennet Drive. Tra i servizi: accetta buoni pasto, attivazione cellulari, sviluppo e stampa foto, libri scolastici.

Addetti e casse

Non disponibile.

BENNET

Viale Prealpi 3

Erba (Co)

Bennet

Data di apertura

2 febbraio 2023

Format e location

Lo store, situato sulla strada provinciale 639, risponde alle linee guida del format dell'insegna.

Offerta

Si allinea alla tipica offerta dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20.30; domenica 9-20. Dispone del servizio Bennet Drive, dello Spesapass e della parafarmacia.

Addetti e casse

Non disponibile.