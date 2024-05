Sviluppo rete in Area 1 dal 3 al 10 maggio 2024

Gruppo 3A-Despar Nordovest arriva a Lavena Ponte Tresa (Va) con un supermercato Despar che va a consolidare la rete dell'insegna in Lombardia

DESPAR

Via Luino 111

Lavena Ponte Tresa (Va)

Gruppo 3A Despar Nordovest

Data di apertura

24 aprile 2024

Format e location

In linea con il tipico format dell’insegna.

Offerta

Rispecchia la tradizionale offerta Despar con referenze alimentari e non alimentari.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 9-19. Previsto lo sconto agli over 65 e ai frontalieri, disponibile il circuito fidelity I Am Despar Card con sconti e vantaggi per poter convertire i punti in buoni spesa.

Addetti e casse

Non disponibile.