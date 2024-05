Protagonisti di questa edizione la Miscela Light disponibile per diversi sistemi di compatibilità e una nuova edizione dell’inedita MokaCiao

Anche quest’anno Caffè Borbone, azienda attiva nel comparto della torrefazione e del caffè monoporzionato, partecipa a Venditalia 2024, la manifestazione internazionale della Distribuzione Automatica in programma a Fieramilano Rho (Milano) dal 15 al 18 maggio. L’azienda è presente presso lo Stand G28/30 all’interno del Padiglione 12 con l’offerta di prodotti dedicata al canale Professional e Vending.

“Venditalia rappresenta per Caffè Borbone un’occasione unica per mostrare agli addetti ai lavori e ai player del settore l’ampia proposta di prodotti per il nostro canale Professional e l’offerta per la distribuzione automatica -afferma Marco Schiavon, amministratore delegato di Caffè Borbone-. Una proposta mirata per accogliere i gusti di tutti e su cui puntiamo per continuare il trend positivo di crescita di questi due canali, sempre in ottica di qualità e innovazione. Venditalia è l’occasione che espone le tendenze attuali di consumo in un settore molto vicino al consumatore e per questo in velocissima evoluzione, ed è per questo che torniamo in fiera per dare visibilità ad una serie di prodotti unici nel mercato e creati per accontentare diverse esigenze.”

Tra i prodotti protagonisti c’è Miscela Light, con il 50% in meno di caffeina di Miscela Nobile, disponibile per i negozi specializzati anche in formato cialda e per i sistemi compatibili Nespresso, Lavazza A Modo Mio, Bialetti. Combinata con la Miscela Dek decaffeinata, è perfetta da gustare a qualsiasi ora per un caffè dal gusto equilibrato e delicato. Annunciata lo scorso anno, è stata accolta con curiosità dai consumatori che non vogliono rinunciare a un caffè in più nel corso di una giornata.

Altro successo in termini di novità di prodotto è la nuova versione in colorazione nero e argento di MokaCiao, la moka ideata da Caffè Borbone per il sistema a cialde, ora disponibile anche nell'esclusiva versione bicolore. Lanciata lo scorso anno nella colorazione blu, è ormai celebre per l’esperienza d’uso pratica e sostenibile che offre, mettendo d’accordo i più tradizionalisti amanti del sapore morbido del caffè in moka e i più attenti a un consumo consapevole e responsabile. Il nuovo modello di MokaCiao è acquistabile sia nei negozi specializzati sia sul sito ufficiale di Caffè Borbone.

In linea con il percorso di innovazione dell’azienda, disponibili in stand anche le novità della linea creme tra cui l’ultima arrivata, CremaCiok, la cioccolata già pronta per essere gustata, fredda o calda, senza l’aggiunta di ulteriori ingredienti. Il dessert da bere si unisce a Crema Fredda Caffè e le sue versioni Hot e al gusto Baileys, disponibili negli originali brick da 550g.

Quanto alla distribuzione automatica, Caffè Borbone è presente a Venditalia 2024 con la linea Vending che comprende quattro miscele di caffè in grani: Miscela Blu, Miscela Rossa, Miscela Top e Dek. Diverse per gusto e intensità, si prestano ad essere consumate in diversi momenti di una giornata lavorativa dando la possibilità di scegliere una pausa caffè personalizzata.

Degustazioni allo stand

Durante i giorni di fiera, alle ore 11.00 Caffè Borbone propone ai visitatori di Venditalia 2024 una pausa mattutina con Crema Fredda Caffè, Crema Caffè al Baileys e Crema Ciok. Nel pomeriggio, l’appuntamento è alle ore 15.00 con “Prendila Light” e la degustazione di Miscela Light.