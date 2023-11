Sviluppo rete in Area 1 dal 3 al 10 novembre 2023

Aldi rafforza la presenza in Piemonte con un discount a Torino. Invece, Eurospin sceglie la Liguria e apre un punto di vendita a Imperia

ALDI

Strada di Settimo 6

Torino

900 mq

Aldi Sud

Data di apertura

2 novembre 2023

Format e location

Il discount si trova nel quartiere Barriera di Stura, è certificato con classe energetica A4, ed è dotato di un impianto fotovoltaico con una portata di 26,77 kWp.

Offerta

In linea con la tradizione dell'insegna che offre un assortimento per lo più made in Italy.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20.30; domenica 9-20. A disposizione dei clienti 48 posti auto gratuiti, di cui 21 al coperto, e due colonnine di ricarica auto elettriche con una portata di 22KW.

Addetti e casse

Sono 13 le nuove opportunità lavorative.

EUROSPIN

Via Argine Destro 415

Imperia

Eurospin

Data di apertura

3 novembre 2023

Format e location

Rispecchia la consueta formula dell'insegna con ortofrutta in apertura e non food a fine percorso.

Offerta

Migliaia le referenze food e non food con un forte focus sui freschi e freschissimi.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8.30-20.30.

Addetti e casse

Non disponibile.