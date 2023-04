Sviluppo rete in Area 1 dal 31 marzo al 7 aprile 2023

Banco Fresco debutta a Garbagnate Milanese (Mi) e IperTosano a Molinetto (Bs). Si rafforza anche Md con un discount a Verzuolo (Cn)

BANCO FRESCO

Via Leonardo Da Vinci

Garbagnate Milanese (Mi)

1.070 mq

Banco Fresco

Data di apertura

30 marzo 2023

Format e location

L’insegna ripropone il suo consueto format incentrato sull’offerta di freschi posti in posizione centrale. Questo store avrà anche una panetteria interna e il reparto surgelati.

Offerta

Conta in assortimento circa 5.000 referenze.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

IPERTOSANO

Viale Alcide De Gasperi 6

Molinetto (Bs)

6.000 mq

Gruppo Tosano (VéGé)

Data di apertura

23 marzo 2023

Format e location

L’ipermercato è locomotiva alimentare del centro commerciale Molinetto.

Offerta

Conta in assortimento circa 65.000 referenze.

Servizi

Orario: lun-sab 9-21; domenica e festivi 9-20.

Addetti e casse

Impiega 150 addetti e dispone di 30 casse.

MD

Via Provinciale Cuneo

Verzuolo (Cn)

1.375 mq

Md spa

Data di apertura

28 marzo 2023

Format e location

Primo discount in città per l’insegna che propone il su consueto format. Lo store si estende su pianta rettangolare e sue sei corsie espositive.

Offerta

L’assortimento, per l’80% food, rispecchia la tradizione dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-21; domenica 8-20.30. Nel parcheggio sono presenti 124 posti auto.

Addetti e casse

Impiega 21 dipendenti di cui 12 neo assunti e dispone di cinque casse.