Sviluppo rete in Area 1 dal 5 al 12 aprile 2024

Penny apre il 32esimo discount in provicnia di Torino, a Settimo Torinese. Invece, Unes continua il rebranding dei suoi supermercati e riapre a Vimercate (Mb)

PENNY

Corso Piemonte 93

Settimo Torinese (To)

800 mq

Penny (Rewe)

Data di apertura

19 marzo 2024

Format e location

Il discount, realizzato ex novo, rispetta i canoni dell’insegna.

Offerta

Dotato di macelleria, gastronomia servita e punto caldo, offre referenze territoriali, bake off, banco convenience, pasticceria fresca, pesce fresco. Presente anche il non food e un assortimento per il 75% di prodotti italiani, con particolare attenzione ai regionalismi e alle produzioni locali.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica: 8.30-13.30 e 15-20. All’interno del negozio sono stati installati un Amazon Locker e un eco-compattatore Coripet per la raccolta selettiva delle bottiglie in Pet.

Addetti e casse

In organico di 11 collaboratori, tra cui sette nuovi assunti.

UNES

Via del Molinetto 1A

Vimercate (Mb)

Finiper Canova

Data di apertura

21 marzo 2024

Format e location

L’operazione di rebranding di Unes sotto unica insegna prosegue con questa apertura. Lo store ha una nuova veste grafica, sono stati ristrutturati gli spazi e inseriti alcuni i reparti serviti di salumi, formaggi, pane fresco e piatti pronti.

Offerta

Tipica offerta dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8-13.30.

Addetti e casse

Non disponibile.