Sviluppo rete in Area 1 dal 5 al 12 gennaio 2024

Aldi continua lo sviluppo in Lombardia con un discount a Olgiate Comasco (Co). Anche Esselunga si rafforza nella regione lombarda con il format di prossimità laEsse a Milano

ALDI

Via Lomazzo 1

Olgiate Comasco (Co)

1.057 mq

Aldi Italia

Data di apertura

20 dicembre 2023

Format e location

Lo store rispecchia il consueto format dell'insegna e dispone di un impianto fotovoltaico di 48 kwp.

Offerta

In linea con la consueta formula dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8.30-20.30. Dotato di un parcheggio con 89 posti auto.

Addetti e casse

Non disponibile.

LAESSE

Viale Teodorico

Milano

250 mq

Esselunga

Data di apertura

21 dicembre 2023

Format e location

Rispecchia la formula di prossimità. Si sviluppa su due livelli e dispone di enoteca con caveau e sommelier, bar, banco caffetteria all’ingresso del punto di vendita e una sala con oltre 40 sedute, in area soppalcata, dove fermarsi a colazione, a pranzo o per l’aperitivo.

Offerta

Come da consuetudine, offre i tradizionali reparti di fresco: pesce e carne confezionati, frutta e verdura disponibili anche sfusi, formaggi e salumi affettati al banco, gastronomia con banco assistito e le specialità della Cucina Esselunga con un menu che spazia dalle ricette della tradizione italiana a proposte locali e internazionali. Completa l'offerta lo spazio dedicato a Elisenda, l’alta pasticceria di Esselunga realizzata in collaborazione con il ristorante stellato Da Vittorio dei fratelli Cerea, che sarà disponibile a libero servizio, con la possibilità di effettuare prenotazioni.

Servizi

Orario: lun-sab 7-21; domenica 8-20.

Addetti e casse

Non disponibile.