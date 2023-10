Sviluppo rete in Area 1 dal 6 al 13 ottobre 2023

Aldi inaugura un discount a Borgale (Bg) con soluzioni green e un'offerta made in Italy, come da consuetudine. Conad Nord Ovest converte il supermercato Conad City di Genova in Tuday Conad

ALDI

Via dei Gigli 3/A

Bolgare (Bg)

1.000 mq

Aldi Sud

Data di apertura

5 ottobre 2023

Format e location

Il locale è in classe energetica A2 ed dotato di un impiato fotovoltaico da 103 Kwp.

Offerta

Tipico assortimento dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 9-20. Nel parcheggio sono disponibili 76 posti auto e due colonnine di ricarica elettrica.

Addetti e casse

Fornisce 13 opportunità lavorative.

TUDAY CONAD

Via Fiumara

Genova

550 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

7 ottobre 2023

Format e location

L'ex Conad City diventa Tuday Conad portando in quest'area la nuova formula di prossimità del gruppo.

Offerta

Ampia offerta di freschi con numerose proposte take away e ready to eat.

Servizi

Orario: lun-dom 9-21. Accetta i buoni pasto, dispone del servizio di consegna a domicilio e di spesa online Ordina e ritira, effettua le ricariche telefoniche e inserirà il servizio di vendita biglietti trasporto pubblico.

Addetti e casse

Impiega 17 persone e dispone di sei casse self checkout, tre tradizionali e due situate in galleria per i banchi esterni.