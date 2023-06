Sviluppo rete in Area 1 dal 9 al 16 giugno 2023

Md prosegue il percorso di restyling della sua rete e ammoderna il discount di Rovato (Bs). Tigros rafforza la presenza in Piemonte con un supermercato a Varallo Pombia (No)

MD

Via XXV Aprile 85/87

Rovato (Bs)

Md

Data di apertura

15 giugno 2023

Format e location

Il discount riapre dopo i lavori di ristrutturazioni che lo hanno allineato all'attuale immagine dell'insegna.

Offerta

In linea con la tradizionale offerta, per lo più alimentare.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8.30-19.30

Addetti e casse

Non disponibile.

TIGROS

Strada Statale 32 Ticinese

Varallo Pombia (No)

Tigros

Data di apertura

7 giugno 2023

Format e location

Settantasettesimo store della catena varesina realizzato secondo i classici standard dell'insegna.

Offerta

Ampia l'offerta del supermercato appena aperto con un forte focus sull'area freschi nei reparti ortofrutta, panetteria, pasticceria, macelleria, gastronomia, pescheria. Qui sono disponibili oltre 50 prodotti di frutta e verdura a 1 euro, oltre 100 tipi di formaggi e 50 di salumi. Inoltre sono presenti in assortimento più di 2.400 prodotti a prezzi convenienti.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8.30-20. Disponibile il servizio Drive per la spesa online da ritirare in negozio.

Addetti e casse

Non disponibile.