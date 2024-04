Sviluppo rete in Area 1 dal 26 aprile al 3 maggio 2024

Doppia apertura a Milano per Pam Panorama che inaugura un supermercato Pam City in via Tartini 3 e un Pam Local in via Medici 10

PAM CITY

Via Tartini 3

Milano

407 mq

Pam Panorama

Data di apertura

24 aprile 2024

Format e location

Il supermercato sorge nel cuore di Dergano, quartiere creativo milanese epicentro della vitalità diurna e notturna della città meneghina.

Offerta

In assortimento anche i prodotti Spendimeno: 1.000 item agli stessi prezzi del discount.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 9-21. Possibilità di utilizzare buoni pasto e il servizio di spesa a domicilio.

Addetti e casse

Dotato di cinque casse.

PAM LOCAL

Via Medici 10

Milano

Pam Panorama

Data di apertura

24 aprile 2024

Format e location

Lo store si trova in una delle vie più centrali e antiche di Milano a pochi passi dalle principali vie dello shopping e dall’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Offerta

Come da tradizione, ampia offerta di freschi, item free from e piatti pronti, insieme a grocery e non food.

Servizi

Orario: lun-sab 8-22; domenica 9-22.

Addetti e casse

Non disponibile.