Sviluppo rete in Area 1 dall’1 all’8 luglio 2022

Cresce la presenza della catena Dpiù (Maxi Di srl -Selex) a San Michele di Pagana (Ge) mentre Migross prosegue la conversione degli store ex L'Alco a San Martino Siccomario (Pv). Anche Md amplia la rete con uno store a Vertemate con Minoprio (Co) e Penny Market (Rewe) avvia lo sviluppo della nuova insegna Penny, Punto a Valenza (Al)

DPIU'

Via Floria 18 bis

San Michele di Pagana (Ge)

Maxi Di srl (Selex)

Data di apertura

24 giugno 2022

Format e location

Lo store è stato realizzato in un'area centrale della cittadino e si uniforma all'immagine dell'insegna.

Offerta

La proposta alimentare valorizza i freschi presenti con ortofrutta, carne confezionata e pane fresco.

Servizi

Orario: lun-dom 8-21.

Addetti e casse

Non disponibile.

MD

Via Nazionale 6

Vertemate con Minoprio (Co)

Md spa

Data di apertura

30 giugno 2022

Format e location

Ortofrutta in apertura dell'area freschi, seguono i banchi serviti di macelleria, panetteria e gastronomia, il banco pescheria.

Offerta

L'assortimento comprende un'ampia proposta alimentare e una selezione di prodotti non food.

Servizi

Orario: lun-dom 8-21.

Addetti e casse

Non disponibile.

MIGROSS

Via Piemonte 22

San Martino Siccomario (Pv)

Migross

Data di apertura

1 luglio 2022

Format e location

Lo store, ex Altasfera acquisito dal gruppo L'Alco, riapre con nuova insegna e immagine uniformata al format cash and carry dell'insegna.

Offerta

Propone un assortimento indirizzato, come da tradizione, ai possessori di partita iva e ai professionisti dell'horeca e del commercio.

Servizi

Orario: lun-ven 7-19; domenica 7-13.

Addetti e casse

Non disponibile.

PENNY, PUNTO

Via Noce 52

Valenza (Al)

850 mq

Penny Market Italia (Rewe)

Data di apertura

30 giugno 2022

Format e location

L'ex punto di vendita Leader Price è stato acquisito e convertito in Penny, punto, in linea con il format appena presentato dal gruppo.

Offerta

L'assortimento punta principalmente sui freschi e super freschi, con cui l’azienda riesce a valorizzare i produttori del territorio e le eccellenze tipiche dei regionalismi.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8.30-13 e 16.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.