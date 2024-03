Sviluppo rete in Area 1 dall’1 all’8 marzo 2024

Aldi rafforza la presenza in Piemonte con un discount a Torino, mentre Conad Nord Ovest punta su Lerici (Sp) con il format Conad City. Lidl arriva a Cassano d'Adda (Mi)

ALDI

Via Borgaro 96

Torino

900 mq

Aldi Italia

Data di apertura

29 febbraio 2024

Format e location

Lo store è frutto di riqualificazione di un edificio del 1911. Caratteristica di questo punto di vendita è il verde verticale e il verde in copertura. Lo store è certificato in classe energetica A4.

Offerta

Rispecchia la tradizione dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8.30-20.30. Il parcheggio dispone di 57 posti auto e di colonnine per la ricarica di auto elettriche.

Addetti e casse

In organico 13 persone.

CONAD CITY

Piazza Valtriani

Lerici (Sp)

240 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

29 febbraio 2024

Format e location

Lo store è situato all'interno dell'ex mercato coperto comunale.

Offerta

Cone da tradizione, con focus sui prodotti del territorio.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8-13. Accetta i buoni pasto, il pagamento di bollettini postali e ricariche telefoniche.

Addetti e casse

Impiega 14 addetti e dispone di tre casse.

LIDL

Via Milano 80

Cassano d'Adda (Mi)

1.300 mq

Lidl Italia

Data di apertura

28 febbraio 2024

Format e location

Quarantaquattresimo store nella provincia di Milano. Il locale è in classe energetica A2.

Offerta

L'ortofrutta, come di consueto, apre l'area freschi, segue la panetteria. Per il non food presente il petfood e petcare, prodotti per la persona e per la casa e le novità make up.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8-20. Nel parcheggio sono disponibili 120 posti auto.

Addetti e casse

Creati 25 posti di lavoro.