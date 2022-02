Sviluppo rete in Area 1 dall’11 al 18 febbraio 2022

A Torino Conad Nord Ovest punta sulla prossimità con Conad City. IN'S Mercato (Gruppo Pam) concentra l'espansione in Piemonte e Lombardia con aperture a Dronero (Cn) e Binago (Co)

CONAD CITY

Via Bardonecchia 5/C

Torino

590 mq

Conad Nord Ovest

DATA DI APERTURA

10 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Il punto di vendita riapre dopo un breve periodo di ristrutturazione ed è stato adeguato agli standard moderni del format con soluzioni green. Alcuni spazi espositivi sono stati dedicati ai prodotti Consorzio Ori del Piemonte.

OFFERTA

In assortimento grande attenzione alla valorizzazione dei prodotti del territorio con oltre 250 referenze. Presenti item tipici di panetteria e pasticceria, come i grissini Rubatà ed i biscotti Torcetti, ed ampliata la proposta assortimentale con sughi, salse tipiche del Piemonte e birre artigianali locali. A completare l’offerta un’area healthy dedicata ai prodotti biologici e senza glutine. In ortofrutta inseriti piante e fiori.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-13.

ADDETTI E CASSE

Presenti tre casse tradizionali.

IN'S MERCATO

Via Cuneo 9

Dronero (Cn)

718 mq

IN'S Mercato (Pam)

DATA DI APERTURA

Gennaio 2022

FORMAT E LOCATION

Il discount si trova in area periferica, sulla strada provinciale 422.

OFFERTA

Propone un assortimento alimentare e non alimentare con enfasi sui reparti freschi.

SERVIZI

Orario: lun-sab 9-13 e 15.30-19.30.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

IN'S MERCATO

Viale Varese 7/bis

Binago (Co)

1.008 mq

IN'S Mercato (Pam)

DATA DI APERTURA

Gennaio 2022

FORMAT E LOCATION

Ubicato nella prima periferia urbana della cittadina.

OFFERTA

Si allinea alla tradizione dell'insegna.

SERVIZI

Orario: lun-sab 9-13 e 15.30-19.30.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.