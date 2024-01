Sviluppo rete in Area 2 dal 12 al 19 gennaio 2024

Ottavo discount in provincia di Parma per Lidl che nel capolougo inaugura un punto di vendita in linea con il suo più moderno format

LIDL

Via Emilia Lepido 48A

Parma

1.400 mq

Lidl Italia

Data di apertura

11 gennaio 2024

Format e location

Ottavo discount nella provincia di Parma per l'insegna che propone il suo più moderno format in un locale in classe energetica A1.

Offerta

In assortimento in area freschi frutta e verdura, panetteria e gastronomia con tante proposte di piatti pronti. Presenti anche proposte plant-based di Lidl Italia e della sua linea di prodotti a base vegetale Vemondo.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-20.30. Nel parcheggio sono disponibili 110 posti auto.

Addetti e casse

Sono stati assunti 26 collaboratori.