Sviluppo rete in Area 2 dal 15 al 12 gennaio 2024

Aldi si consolida in Veneto con un punto di vendita inaugurato a Dueville (Vi), in linea con il suo consueto format

ALDI

Via Marosticana

Dueville (Vi)

994 mq

Aldi Italia

Data di apertura

22 dicembre 2023

Format e location

Lo store è in linea con il consueto format dell'insegna.

Offerta

Come da tradizione, l'assortimento privilegia articoli made in Italy.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-20. Dispone di un parcheggio con 62 posti auto e due colonnine di ricarica per auto elettriche della portata di 22kw.

Addetti e casse

Non disponibile.