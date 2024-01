Sviluppo rete in Area 2 dal 19 al 26 gennaio 2024

Aspiag Service rinnova il superstore Interspar di Este (Pd) e introduce aree e soluzioni dedicate a produttori e micro produttori locali

INTERSPAR

Via Versori 59

Este (Pd)

2.500 mq

Aspiag Service

Data di apertura

12 gennaio 2024

Format e location

Lo store riapre dopo i lavori di restyling. È stato pensato per facilitare l'esperienza di acquisto e valorizzare anche i piccoli produttori con esposizioni e comunicazione mirate.

Offerta

Il reparto ortofrutta mette in risalto i prodotti del territorio e quelli in promozione a 0,99 euro, il banco servito della macelleria ha preparazioni realizzate in loco, il corner pizzeria con pizze e focacce prodotte direttamente nel punto di vendita e la nuova cantina con vini, birre e liquori che valorizzano le produzioni locali.

L’offerta si completa con la presenza di una parafarmacia, che dall’esterno della

galleria si sposta ora all’interno del negozio. Inoltre, nella galleria del centro commerciale è

stato aperto il negozio Amici Animali, il nuovo pet store a insegna Interspar.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 9-19.30

Addetti e casse

Non disponibile.