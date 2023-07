Sviluppo rete in Area 2 dal 21 al 28 luglio 2023

Doppio opening pert Aldi che amplia la rete in Emilia Romagna e Veneto con due discount aperti rispettivamente a Rimini e San Stino di Livenza (Ve)

ALDI

Via Vanoni 1

San Stino di Livenza (Ve)

1.000 mq

Aldi Sud

Data di apertura

25 luglio 2023

Format e location

Si trova nell'area di passaggio dell'antica Via Annia.

Offerta

Come da tradizione dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-san 8-20; domenica 8.30-20. Il parcheggio è dotato di 116 posti auto.

Addetti e casse

Non disponibile.

ALDI

Via Circonvallazione Nuova 69

Rimini

1.000 mq

Aldi Sud

Data di apertura

25 luglio 2023

Format e location

Secondo store nella città romagniola per Aldi che replica il suo tradizionale format.

Offerta

In linea con la consueta formula dell'insegna, l'assortimento propone per l'80% prodotti italiani.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8.30-20.30. Nel parcheggio sono disponibili 70 posti auto.

Addetti e casse

Non disponibile.