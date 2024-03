Sviluppo rete in Area 2 dal 22 al 29 marzo 2024

Conad Centro Nord inaugura un supermercato Conad a Monticelli Terme (Pr) accanto a un PetStore e a una Parafarmarcia Conad

CONAD

Via Parma

Monticelli Terme (Pr)

2.000 mq

Conad Centro Nord

Data di apertura

20 marzo 2024

Format e location

Il supermercato si trova in un complesso commerciale dove sono presenti un petstore Conad e la parafarmacia.

Offerta

Ampia offerta di freschi con ortofrutta, pescheria con pesce fresco e confezionato e friggitrice, macelleria con prodotti freschi e pronti, forno con specialità salate e dolci, salumi e latticini, gastronomia con piatti pronti. Oltre al tradizionale grocery, nell’assortimento sono presenti anche molti prodotti non alimentari di uso quotidiano pensati per la casa ed il tempo libero. Completa l’offerta l’enoteca.

Servizi

Orario: lun-dom 8-21. Nel parcheggio ci sono 450 posti auto e altri 100 posti pubblici all’interno dell’area. Inoltre, è attivo il servizio di spesa on-line Hey Conad: accedendo attraverso il sito www.spesaonline.conad.it è possibile scegliere se ritirare la spesa instore o con consegna a domicilio

Addetti e casse

Sono presenti otto casse tradizionali, quattro casse self checkout e due self scanning.