Sviluppo rete in Area 2 dal 28 ottobre al 4 novembre 2022

Avanzano a passo spedito i discount. Dpiù (Maxi di-Selex) apre uno store a Bardolino (Vr) mentre Lidl arriva a Vignola (Mo)

DPIU'

Via Manin 1

Bardolino (Vr)

Mxi Di (Selex)

Data di apertura

19 ottobre 2022

Format e location

Lo store è stato realizzato non lontano dal Passeggio della Prua e dalla strada regionale 249.

Offerta

L'offerta dei freschi apre con l'ortofrutta, seguono pane in doratura, macelleria a libero servizio. In assortimento anche il non alimentare.

Servizi

Orario: lun-dom 8.30-19.30

Addetti e casse

Non disponibile.

LIDL

Via Modenese

Vignola (Mo)

1.400 mq

Lidl Italia

Data di apertura

27 ottobre 2022

Format e location

La struttura rientra in classe energetica A3 ed è dotata di un impianto fotovoltaico da 197 kw. L'ingresso è sul reparto frutta e verdura, seguono panetteria, pescheria, macelleria. Presente il non food con prodotti per la casa e per gli animali.

Offerta

L'offerta comprende circa 3.500 referenze.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21.30; domenica 8-20.30.

Addetti e casse

Sono stati assunti dieci collaboratori.