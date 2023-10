Sviluppo rete in Area 2 dal 29 settembre al 6 ottobre 2023

Coop Alleanza 3.0 apre un supermercato Coop a Rimini, in linea con il format tipico dell'insegna e con un'offerta orientata sul take away

COOP

Piazza Ferrari

Rimini

291 mq

Coop Alleanza 3.0

Data di apertura

28 settembre 2023

Format e location

Lo store si trova nel centro storico cittadino.

Offerta

L'area freschi apre su frutta e verdura di stagione e il banco servito della gastronomia, con una gamma di piatti pronti, panineria e food to go, tra cui insalate già pronte. Completano l'offerta il pane self, salumi, carni e pescheria, con prodotti in confezioni take away. In cantina vini e birre in una ricca proposta di etichette locali.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 9-13.

Addetti e casse

Impiega 12 collaboratori e dispone di due casse tradizionali.