Sviluppo rete in Area 2 dal 3 al 10 maggio 2024

Ama Crai Est rinnova la superette Crai di Serramazzoni (Mo) e introduce l'area dedicata a colazione, pranzi, aperitivi, cene e brunch domenicali

CRAI

Via Roma 484

Serramazzoni (Mo)

150 mq

Ama Crai Est

Data di apertura

4 maggio 2024

Format e location

Lo store si presenta dopo un’importante ristrutturazione che ha riguardato i pavimenti, i serramenti, le attrezzature e gli impianti idraulico, elettrico e di condizionamento freddo, con un occhio di riguardo al risparmio energetico. Novità dello store è la possibilità di consumare direttamente al suo interno in un’area dedicata a colazione, pranzi, aperitivi, cene e brunch domenicali.

Offerta

L’offerta comprende 2.000 referenze tra cui pasta fresca, vini in enoteca, curata dalla titolare Gloria Scorcioni, sommelier. La macelleria propone una selezione di carni italiane, irlandesi e argentine, con particolare attenzione alle varietà adatte alla griglia.

Servizi

Orario: mart-sab 7.30-13 e 16.30-19.30; domenica e lunedì 7.30-13. Il negozio offre anche una serie di servizi extra, come corsi di cucina, degustazioni di prodotti tipici, servizio catering e corsi di approfondimento sul vino in collaborazione con le cantine locali.

Addetti e casse

Non disponibile.