Sviluppo rete in Area 2 dal 31 maggio al 7 giugno 2024

Primo store sostenibile in Europa per Lidl: la struttura si caratterizza per riduzione del consumo di energia e delle emissioni in atmosfera, cui si aggiunge il riutilizzo dei materiali, al termini della loro vita utile

LIDL

Viale Postumia

Villafranca (Vr)

1.400 mq

Lidl

Data di apertura

29 maggio 2024

Format e location

Si tratta del primo store sostenibile europeo di Lidl con una struttura che si caratterizza per la riduzione sostanziale del consumo di energia e delle emissioni in atmosfera, la forte limitazione delle dispersioni energetiche, cui si aggiunge il riutilizzo dei materiali, al termine della loro vita utile, per non rappresentare un peso per l'ambiente.

Offerta

Offre un assortimento standard di 3.500 referenze cui si aggiungono quelle promozionali, all'interno di un percorso che vede i freschi a libero servizio al centro di una piazza, che comprende carne, pesce e salumi in banchi frigo chiusi.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21.30; domenica 8.30-20.30.

Addetti e casse

Non disponibile.