Sviluppo rete in Area 2 dall’1 all’8 marzo 2024

Lidl consolida la sua presenza a Ferrara con il terzo discount in citt, il decimo aperto in provincia, con uno store in linea con il suo classico format

LIDL

Via Ungarelli 9

Ferrara

1.300 mq

Lidl Italia

Data di apertura

29 febbraio 2024

Format e location

Terzo store in città per l'insegna, decimo in provincia. Il punto di vendita è in classe energetica A3.

Offerta

In linea con la tipica offerta Lidl.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8.30-20.30. Nel parcheggio sono disponibili 130 posti auto.

Addetti e casse

Assunti 30 collaboratori.