Sviluppo rete in Area 2 dall’1 all’8 settembre 2023

Conad Centro Nord riapre il supermercato di Carpi (Mo) dopo i lavori di restyling. Doppia apertura, invece, per Pam Local a Verona con due superette

CONAD

Via Roosevelt

Carpi (Mo)

1.000 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

26 agosto 2023

Format e location

Il punto di vendita riapre dopo un periodo di ristrutturazione con soluzioni sostenibili.

Offerta

Il reparto ortofrutta apre l'area freschi con le produzioni del territorio e un’area dedicata a piante e fiori. L'area freschi comprende macelleria e pescheria, sia a servizio libero che assistito, panetteria e pasticceria con una varietà di prodotti, comprese pizze e focacce preparate internamente, gastronomia. Un corner è dedicato alle produzioni I nostri Ori e uno spazio ai prodotti biologici, healthy e gluten-free.

Servizi

Orario: lun-sab 7.30-20; domenica 8.30-19.30.

Addetti e casse

Impiega 35 addetti e dispone di cinque casse tradizionali.

1 di 2

PAM LOCAL

Via Anfiteatro 9/A

Verona

156 mq

Pam Panorama

Data di apertura

1 settembre 2023

Format e location

Il format di prossimità dell'insegna debutta in città. Il punto di vendita è situato a pochi passi dall'Anfiteatro e dalla via principale dello shopping.

Offerta

In assortimento una selezione di prodotti freschissimi, eccellenze e specialità locali e nazionali, articoli free from.

Servizi

Orario: lun-sab 8-22; domenica 9-22.

Addetti e casse

Non disponibile.

PAM LOCAL

Via della Valverde

Verona

294 mq

Pam Panorama

Data di apertura

1 settembre 2023

Format e location

Lo store si trova in un'area residenziale e rispecchia le caratteristiche del format.

Offerta

In linea con la tradizionale offerta di prossimità.

Servizi

Orario: lun-sab 8-22; domenica 9-22.

Addetti e casse

Non disponibile.