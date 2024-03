Sviluppo rete in Area 2 dall’8 al 15 marzo 2024

Aldi inaugura il suo 180esimo discount italiano ampliando la presenza nel nord del Paese dove sta focalizzando il suo piano di sviluppo. Cia-Conad ammoderna, invece, il supermercato di Riccione

ALDI

Via Gobetti 34

Abano Terme (Pd)

905 mq

Aldi Italia

Data di apertura

7 marzo 2024

Format e location

Centottantesimo store nel nord Italia per l’insegna. Lo store si trova all’interno dell’area Abano Civitas, una zona centrale della città in cui si svolge il mercato settimanale, vicino al Duomo di San Lorenzo e al Municipio, a pochi passi dalle fermate dei mezzi pubblici di via Matteotti.

Offerta

Come da tradizione dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 9-20. A disposizione dei clienti 50 posti auto gratuiti, di cui tre dedicati ai disabili e due alle donne in attesa o ai neogenitori. Lo store è, inoltre, dotato di cinque colonnine di ricarica per auto elettriche con una portata di 22 kW.

Addetti e casse

In organico dieci persone.

CONAD

Viale Veneto 43

Riccione

1.500 mq

Cia Conad

Data di apertura

8 marzo 2024

Format e location

Il supermercato riapre dopo i lavori di restyling.

Offerta

L’area freschi dispone della pescheria servita al banco, macelleria servita con lavorazione tradizionale in osso, gastronomia con un’ampia selezione di pietanze calde e fredde pronte, panetteria e pasticceria. Numerosi gli articoli preparati da noi, presenti in tutti i reparti freschi, oltre alle referenze dei produttori locali del percorso SiAmo Romagna, che viaggiano con distanze ridotte e aiutano a sostenere l’economia del territorio e l’ambiente.

Servizi

Orario: lun-sab 7.30-20; domenica 8-13.

Addetti e casse

Lo staff è composto da 65 addetti.