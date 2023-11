Sviluppo rete in Area 3 dal 10 al 17 novembre 2023

L'insegna Decò (Multicedi-VéGé) potenzia la sua presenza a Roma, mentre Md arriva a Spoleto con il suo primo discount in città, terzo in Umbria

DECO'

Via Marco Tabarrini 23

Roma

Multicedi (VéGé)

Data di apertura

10 novembre 2023

Format e location

Lo store si trova non lontano dalle Catacombe di San Callisto e rispecchia il format tipico.

Offerta

Tradizionale offerta alimentare e non alimentare.

Servizi

Orario: lun-sab 7.30-20.30; domenica 8-14.

Addetti e casse

Attive due casse.

MD

Via Caduti di Nassirya

1.200 mq

Spoleto

Md

Data di apertura

10 novembre 2023

Format e location

Primo discount in città per l'insegna, terzo nella regione. È situato in di fronte alla scuola della Polizia di Stato e a poca distanza dalla stazione ferroviaria. Si estende su pianta rettangolare e su sei corsie.

Offerta

Tradizionale offerta con focus su freschi di ortofrutta all’ingresso, banchi di macelleria, panetteria, gastronomia serviti, laboratori a vista e ittico take away lungo il perimetro.

Servizi

Orario: lun-dom 8-21. Nel parcheggio sono disponibili 113 posti auto.

Addetti e casse

Sono stati assunti 19 collaboratori. Attive cinque casse.