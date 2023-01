Sviluppo rete in Area 3 dal 13 al 20 gennaio 2023

Abbi Group fortifica la presenza dell'insegna Crai a Mentana (Roma). Si rafforza anche la catena Conad (Conad Nord Ovest) a Roma

CONAD

Via Vittorino Cannavina

Roma

870 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

12 gennaio 2023

Format e location

Lo store è ubicato su un'area periferica, a ridosso della strada statale 1.

Offerta

Completa la proposta di freschi con pescheria, macelleria con i pronti a cuocere, pasticceria, gastronomia con un ampio assortimento di salumi e formaggi e pasta fresca. Completano l’offerta una cantina vini con numerose etichette del territorio laziale ed un’area healthy dedicata ai prodotti biologici, senza glutine e vegan.

Servizi

Orario: lun-dom 8-21. Disponibile il servizio take away di cibi preparati dalle cucine interne, come pane, pizza e focaccia, disponibili da asporto e anche su ordinazione.

Addetti e casse

Conta quattro casse tradizionali e impiega 15 addetti.

CRAI

Via Nomentana

Mentana (Roma)

Abbi Group

Data di apertura

12 gennaio 2023

Format e location

Si trova in area periferica, non lontano alla Riserva naturale Nomentum.

Offerta

Si uniforma alla tipica proposta dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 9-13.

Addetti e casse

Non disponibile.