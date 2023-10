Sviluppo rete in Area 3 dal 13 al 20 ottobre 2023

Lidl si rafforza a Firenze con il sesto discount in città. Doppia apertura in affiliazione per Pam che si consolida a Roma e Livorno

LIDL

Via Pietro Toselli 101

Firenze

1.000 mq

Lidl Italia

Data di apertura

12 ottobre 2023

Format e location

La struttura, che sorge nel quartiere Cascine-Porta Prato, rientra in classe A1, è a consumo di suolo zero in quanto nasce dal progetto di ristrutturazione di un immobile precedentemente occupato da un concessionario auto. È il sesto discount dell'insegna in città.

Offerta

Fedele al tipico assortimento Lidl.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21.30; domenica 8.30-21.

Addetti e casse

Assunti 21 collaboratori.

PAM

Via Francesca Aquilanti 76

Roma

Pam Panorama

Data di apertura

16 ottobre 2023

Format e location

Cresce con l'affiliazione la rete di Pam che si consolida a Roma.

Offerta

In linea con la tradizionale offerta dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-dom 7.30-21.

Addetti e casse

Impiega 15 collaboratori.

PAM

Borgo dei Capuccini 22

Livorno

Pam Panorama

Data di apertura

16 ottobre 2023

Format e location

Lo store è collocato nel cuore di uno dei rioni della città, a ridosso del mare, in un contesto commerciale ed è realizzato in collaborazione con l’imprenditore Andrea

Banchieri già affiliato a Pam Panorama e titolare di due punti vendita con la società SAMM.

Offerta

Rispecchia la consueta formula dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-22; domenica 9-22.

Addetti e casse

Impiega sette addetti.