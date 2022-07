Sviluppo rete in Area 3 dal 15 al 22 luglio 2022

Multicedi (VéGé) prosegue il piano di espansione nel Lazio con uno store a Frosinone. Mentre Coop Alleanza 3.0 investe su Fano (Pu) dove raddoppia la presenza

DECO'

Via Giuseppe Saragat 69

Frosinone

700 mq

Multicedi (VéGé)

Data di apertura

12 luglio 2022

Format e location

Si sviluppa come da consueto format dell'insegna.

Offerta

Propone in assortimento oltre 7.000 referenze.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 9-13. Accetta buoni pasto ed effettua lo sconto per gli over 65.

Addetti e casse

Impiega sei persone e dispone di due casse.

SUPERSTORE COOP

Viale Piceno

Fano (Pu)

2.100 mq

Coop Alleanza 3.0

Data di apertura

14 luglio 2022

Format e location

La cooperativa ha investito oltre 14 milioni di euro per l’apertura del nuovo supermercato che affiancherà quello di via Torquato Tasso. Ad ingresso il Punto d’ascolto, un angolo fiori e piante ed uno spazio riservato all’edicola.

Offerta

Centrale l'offerta dei freschi con ortofrutta in cui sono presenti molti prodotti locali, gastronomia assistita e latticini take away, macelleria, pescheria servita e panetteria self service.

Servizi

Orario: lun-dom 8-21.

Addetti e casse

Dà lavoro a 60 persone.