Sviluppo rete in Area 3 dal 15 al 22 settembre 2023

Le insegne puntano sulla prossimità. Pam opta per il format local a Roma, in via dei Furnari, mentre Cia-Conad cambia insegna al Conad di Pesaro in Tuday Conad

PAM LOCAL

Via dei Furnari 21

Roma

Pam Panorama

Data di apertura

15 settembre 2023

Format e location

Il punto di vendita si trova in area periferica, nella zona di Villa Fiorita.

Offerta

Tipica offerta di prossimità con ampia presenza di prodotti freschi e freschissimi.

Servizi

Orario: lun-sab 8-22; domenica 9-22.

Addetti e casse

Non disponibile.

TUDAY CONAD

Largo Volontari del sangue

Pesaro

430 mq

Cia-Conad

Data di apertura

15 settembre 2023

Format e location

Cambio insegna per il supermercato Conad che si adatta al nuovo format di prossimità della cooperativa.

Offerta

L'assortimento è orientato alla “soluzione pronta” e a prodotti per le piccole emergenze quotidiane.

Servizi

Orario: lun-sab 7-20. Tra i servizi disponibili: pagamento bollette alle casse, servizi di lavanderia, consegne a domicilio.

Addetti e casse

Non disponibile.