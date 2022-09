Sviluppo rete in Area 3 dal 16 al 23 settembre 2022

Todis (Iges srl-Pac 2000A Conad) si consolida a Roma dove apre tre punti di vendita in differenti aree urbane proponendo il tipico format di convenienza

TODIS

Via Tuscolana 1268

Roma

Iges srl (Pac 2000A Conad)

Data di apertura

8 settembre 2022

Format e location

Focus sui freschi con ortofrutta in apertura, a seguire gastronomia e macelleria.

Offerta

Migliaia le referenze sia alimentari che non alimentari.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8-13.

Addetti e casse

Non disponibile.

TODIS

Via della Riserva Nuova 20

Roma

Iges srl (Pac 2000A Conad)

Data di apertura

1 settembre 2022

Format e location

Il punto di vendita è ubicato in periferia, vicino a via Prenestina.

Offerta

Conta in assortimento referenze alimentari con focus sui freschi in ortofrutta, gastronomia e macelleria e l'area non food. Presente anche la pizzeria.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

TODIS

Via V. Locchi 1A

Roma

Iges srl (Pac2000A Conad)

Data di apertura

1 settembre 2022

Format e location

Lo store si trova in un'area centrale, non lontano dal quartiere Parioli.

Offerta

In linea con la filosofia dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-dom 8-22.

Addetti e casse

Non disponibile.