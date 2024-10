Sviluppo rete in Area 3 dal 18 al 25 ottobre 2024

Conad Nord Ovest rinnova il supermercato Conad di Fornaci di Barga (Lu) dove inserisce lavagnette elettroniche in ortofrutta, crea aree espositive per il km0 e I Nostri ori e amplia la cantina. Tigre (Magazzini Gabrielli) apre a Perugia uno store con il suo classico format

CONAD

Via Risorgimento

Fornaci di Barga (Lu)

920 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

17 ottobre 2024

Format e location

Il punto di vendita, soggetto a restyling, è stato riorganizzato. Tra le novità: il reparto ortofrutta è stato modernizzato con banchi frigo a risparmio energetico, lavagnette elettroniche e nuove attrezzature espositive, con maggiore risalto a frutta e verdura a chilometro zero. Inoltre, l'area dedicata alla cantina vini è stata ulteriormente arricchita con una selezione di etichette locali, ed è stato creato uno spazio per l’area dei localismi I Nostri Ori.

Offerta

Come da tradizione.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8.30-13. È dotato di un parcheggio gratuito con 80 posti auto. Tra i servizi: spesa online, nella modalità Ordina&Ritira, wi-fi gratuito, l’accettazione di buoni per celiaci, il pagamento dei bollettini e le ricariche telefoniche.

Addetti e casse

Dispone di cinque casse tradizionali, impiega 26 addetti.

TIGRE

Strada Ponte D’Oddi 8/A

Perugia

550 mq

Magazzini Gabrielli

Data di apertura

17 ottobre 2024

Format e location

In linea con il classico format.

Offerta

In assortimento 9.705 referenze, di cui 1.325 freschi.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20, domenica 9-13.

Addetti e casse

In organico 12 addetti.