Sviluppo rete in Area 3 dal 21 al 28 luglio 2023

Quattro aperture nella Capitale per Magazzini Gabrielli che sta convertendo le superette acquisite da Distribuzione Roma (Coop) in Tigre situate in di vicolo della Moretta, via dei Pettinari, via del Pozzetto e via del Traforo

TIGRE

Vicolo della Moretta 10

Roma

190 mq

Magazzini Gabrielli

Data di apertura

24 luglio 2023

Format e location

Continua il cambio insegna dei punti di vendita acquisiti da Distribuzione Roma (Coop).

Offerta

Come da tradizione dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

TIGRE

via dei Pettinari 70/72

200 mq

Roma

Magazzini Gabrielli

Data di apertura

24 luglio 2023

Format e location

Anche questa superette rientra nel pacchetto di acquisizioni da Distribuzione Roma.

Offerta

In linea con la tipica formula dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

TIGRE

Via del Pozzetto 119

Roma

450 mq

Magazzini Gabrielli

Data di apertura

24 luglio 2023

Format e location

Cambio insegna per questo store acquisito da Distribuzione Roma (Coop).

Offerta

Rispecchia fedelmente la tradizione dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

TIGRE

Via del Traforo 143

Roma

220 mq

Magazzini Gabrielli

Data di apertura

24 luglio 2023

Format e location

Il gruppo cambia insegna al punto di vendita e lo uniforma ai suoi standard.

Offerta

Fedele alla tipica formula dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.