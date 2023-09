Sviluppo rete in Area 3 dal 22 al 29 settembre 2023

Eurospin rifà il look al discount di Certaldo (Fi), mentre Todis (Iges srl-Pac2000A Conad) si consolida a Roma. Pam, invece, punta sul format local a Livorno

EUROSPIN

Via Toscana

Certaldo (Fi)

Eurospin

Data di apertura

22 settembre 2023

Format e location

Il discount riapre dopo i lavori di restyling che lo hanno allineato all'immagine moderna dell'insegna.

Offerta

Tradizionale offerta discount con reparti freschi serviti sul perimetro di gastronomia, macelleria e pescheria.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-20.

Addetti e casse

Sono 37 i collaboratori.

1 di 3

PAM LOCAL

Borgo Cappuccini 20

Livorno

Pam Panorama

Data di apertura

22 settembre 2023

Format e location

Lo store, progettato da Cean, rispecchia la tipica immagine di prossimità.

Offerta

Ampia proposta alimentare con proposte take away e articoli pensati per le esigenze quotidiane.

Servizi

Orario: lun-dom 8-22.

Addetti e casse

Dispone di due casse.

1 di 5

TODIS

Via Tagliamento 21

Roma

Iges srl (Pac2000A Conad)

Data di apertura

21 settembre 2023

Format e location

Nuovo punto di vendita a Roma per Todis che consolida la sua presenza nella Capitale.

Offerta

In linea con la tipica offerta Todis incentrata sulla convenienza.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-13.30.

Addetti e casse

Non disponibile.