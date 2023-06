Sviluppo rete in Area 3 dal 24 giugno all’1 luglio 2023

Magazzini Gabrielli rafforza la presenza della rete Tigre a Roma dove apre tre superette, rispettivamente in via Collazia, via dei Galla e Largo Lanciani

TIGRE

Via Collazia 4

Roma

250 mq

Magazzini Gabrielli

Data di apertura

22 giugno 2023

Format e location

Sempre più forte la presenza dell'insegna nella Capitale dove sta potenziando la rete.

Offerta

Migliaia di referenze alimentari e non alimentari.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-13.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

TIGRE

Via dei Galla

Roma

250 mq

Magazzini Gabrielli

Data di apertura

22 giugno 2023

Format e location

Come da consuetudine dell'insegna.

Offerta

In linea con la tipica offerta.

Servizi

Orario: lun-merc 8-20.30; giovedì 9-13.30; ven-sab 8-20.30; domenica 9-13.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

TIGRE

Largo Lanciani 46

Roma

250 mq

Magazzini Gabrielli

Data di apertura

24 giugno 2023

Format e location

Conforme alla tipica immagine dell'insegna.

Offerta

Si uniforma alla consueta offerta Tigre.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-13.30.

Addetti e casse

Non disponibile.