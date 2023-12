Sviluppo rete in Area 3 dal 24 novembre all’1 dicembre 2023

Conad Nord Ovest ammoderna il supermercato Conad di Piancastagnaio (Si) con nuove soluzioni green e l'inserimento della pescheria a libero servizio e apre uno store Conad a Pisa. Penny. si rafforza in Toscana con un discount a Piano di Coreglia (Lu)

CONAD

Via Roma

Piancastagnaio (Si)

600 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

27 novembre 2023

Format e location

Il supermercato riapre dopo i lavori di restyling con spazi ancora più green e un’offerta commerciale che valorizza i prodotti del territorio toscano e a Km 0.

La ristrutturazione ha abbracciato le migliori soluzioni tecnologiche per una maggiore sostenibilità ambientale, come l’installazione del fotovoltaico per l’autoproduzione di energia green, gli impianti di illuminazione a led ed i sistemi di refrigerazione di ultima generazione. Inserita la pescheria a libero servizio.

Offerta

In area freschi ampio ventaglio di referenze fresche a km0 come nel caso dell'ortofrutta. Disponibili item di macelleria con un assortimento di pronti a cuocere e take away, gastronomia con l’inserimento del banco caldo con girarrosto; pasticceria e panetteria con dolciumi e prodotti tipici senesi proveniente dai migliori forni del territorio. E la pescheria appena introdotta. Completano l’offerta la cantina vini con le migliori etichette locali ed un’area con prodotti biologici, vegan, proteici e gluten-free.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8-13.

Addetti e casse

Impiega 18 addetti di cui una nuova assunzione e dispone di quattro casse tradizionali.

CONAD

Via Emanuele Filiberto Duca d’Aosta

Pisa

800 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

23 novembre 2023

Format e location

L’apertura è frutto di un progetto di riqualificazione che ha rivitalizzato un'area dismessa e

un vecchio edificio nel cuore residenziale della città, vicino al centro storico e all'area universitaria, realizzato con cura e attenzione alla sostenibilità.

Offerta

L'assortimento celebra le tradizioni enogastronomiche toscane, con oltre 300 referenze provenienti dalle migliori aziende locali, tra cui i vini e gli oli delle Cantine Pisane. L'impegno verso il localismo si evidenzia in particolar modo nel reparto ortofrutta, con un’ampia gamma di prodotti della linea I Nostri Ori della Toscana. L'area freschi si completa con la pescheria, presente in modalità assistita e pescato regionale, macelleria, fornita con una selezione di tagli nazionali e internazionali e un'offerta di pronti a cuocere, gastronomia, con banco tradizionale e banco caldo, piatti ready to eat e specialità regionali, e possibilità di consumazione sul posto, sia all’interno che negli spazi esterni del punto di vendita.

Servizi

Orario: lun-sab 7.30-21; domenica 8.30-20.30. Nel parcheggio sono disponibili 60 posti auto.

Addetti e casse

Impiega 40 addetti, di cui 35 nuovi assunti e dispone di tre casse tradizionali, tre casse self, tre torri di pagamento per la Spesa al Volo.

PENNY.

Via del Progresso

Piano di Coreglia (Lu)

750 mq

Penny (Rewe)

Data di apertura

23 novembre 2023

Format e location

Il discount, l'83esimo in Toscana, si trova ad angolo con via Paradiso. L'area freschi comprende i banchi freschi di macelleria e gastronomia servite, il bake-off che sforna pane caldo tutti i giorni, pasticceria fresca e uno spazio dedicato al pesce fresco confezionato.

Offerta

Come da tradizione dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8.30-13.30 e 15-20.

Addetti e casse

In organico dieci collaboratori.