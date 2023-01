Sviluppo rete in Area 3 dal 27 gennaio al 3 febbraio 2023

Doppio opening nella Capitale per Todis che amplia velocemente la sua rete consolidando la sua tipica formula incentrata sulla convenienza

TODIS

Via Cassia 344

Roma

Iges srl (Pac 2000A Conad)

Data di apertura

26 gennaio 2023

Format e location

Lo store si trova in zona periferica, non lontano dal parco dell’Inviolatella Borghese.

Offerta

L’assortimento si allinea alla tradizionale formula dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

TODIS

Via Trionfale 14119

Roma

Iges srl (Pac 2000A Conad)

Data di apertura

28 gennaio 2023

Format e location

Il punto di vendita è stato realizzato in periferia, non lontano dall’ospedale San Filippo Neri.

Offerta

Rispecchia fedelmente la tipica formula di Todis, incentrata sulla convenienza e con focus sui freschi.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8.30-20.30.

Addetti e casse

Non disponibile.