Sviluppo rete in Area 3 dal 27 maggio al 3 giugno 2022

Supermercati Coop di Sardegna (Master Ccno) consolida la rete nell'isola con uno store a Villasimius (Su). Abbi Group (Crai) e Maiorana Maggiorino spa (Consorzio C3) investono a Roma rispettivamente con due store Crai e Iper la Spesa. Coal (VéGé) porta la catena Eccomi a Corinaldo (An). Eataly sbarca all'aeroporto di Roma Fiumicino

COOP

Via Pascoli

Villasimius (Su)

700 mq

Supermercati Coop di Sardegna (Master Ccno)

DATA DI APERTURA

1 giugno 2022

FORMAT E LOCATION

Lo store si trova in una nota località turistica sarda e si allinea al format della rete del gruppo. Sono presenti i reparti serviti di ortofrutta, macelleria, pescheria, gastronomia, pasticceria e quelli self come la panetteria.

OFFERTA

L'assortimento pone ampia visibilità alle mdd che contano una presenza di oltre 1.400 prodotti.

SERVIZI

Orario: lun-dom 8-21. Nel parcheggio sono disponibili 70 posti auto. Sono stati attivati i servizi di click and collect e consegna a domicilio (in partnership con Everli), è presente un punto Amazon locker e, infine, anche la filiale di Villasimius aderisce al circuito di Too Good To Go contro lo spreco alimentare come altri Supermercati Coop di Sardegna.

ADDETTI E CASSE

Dispone di cinque casse di cui una rapida.

CRAI

Via Maurizio Quadrio 2

Roma

Abbi Group

DATA DI APERTURA

26 maggio 2022

FORMAT E LOCATION

Lo store è ubicato nel quartiere Monteverde, vicino a Villa Sciarra.

OFFERTA

Proposta alimentare e non alimentare con focus su freschi con gastronomia servita, macelleria, ortofrutta, pane fresco.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 8.30-13. Accetta buoni pasto.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

EATALY

Aeroporto Leonardo Da Vinci

Roma Fiumicino

2.000 mq

Eataly

DATA DI APERTURA

18 maggio 2022

FORMAT E LOCATION

Lo store, realizzato grazie alla collaborazione con Autogrill, si trova all’interno della nuova Area di Imbarco A connessa al Terminal 1 dello scalo romano. Assieme al punto di vendita è presente uno spazio ristorazione con 300 coperti.

OFFERTA

Propone una selezione di proposte tipiche dell'assortimento Eataly tra dolci, salati, salumi e formaggi, alcolici e merchandising.

SERVIZI

Orario: lun-dom 6-24.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

ECCOMI

Via Enrico Mattei 1

Corinaldo (An)

Coal (VéGé)

DATA DI APERTURA

30 maggio 2022

FORMAT E LOCATION

Il negozio si trova in area periferica, a ridosso della strada provinciale 12.

OFFERTA

Come da tradizione dell'insegna.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-12.30 e 16.30-19.30.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

IPER LA SPESA

Piazza Minucciano

Roma

2.000 mq

Maiorana Maggiorino spa (Consorzio C3)

DATA DI APERTURA

29 maggio 2022

FORMAT E LOCATION

Lo store si trova nella zona del Nuovo Salario, nel quadrante Nord-Est di Roma ed è stato concepito sulla base del nuovo format dell'insegna con corsie più ampie e un'esposizione in grado di dare completa visibilità già dall'ingresso.

OFFERTA

In questo punto di vendita grandi spazi sono riservati ai freschi e freschissimi, alla gastronomia, macelleria e pescheria. Lo spazio enoteca include una vasta gamma di vini tipici doc e dcg italiani ed internazionali.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-20.30

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.