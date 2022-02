Sviluppo rete in Area 3 dall’11 al 18 febbraio 2022

CONAD CITY

Via Belardinelli

Roma

520 mq

Conad Nord Ovest

DATA DI APERTURA

9 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Il reparto ortofrutta apre l'area freschi, seguono pane e pasticceria, macelleria, gastronomia e pescheria take away.

OFFERTA

L'offerta valorizza le tipicità territoriali grazie alla presenza degli articoli del Consorzio Ori del Lazio.

SERVIZI

Orario: lun-sab 7.30-21; domenica 8.30-20. Accetta buoni pasto e offre i servizi di spesa online, ordina e ritira e di consegna a domicilio. Effettua ricariche telefoniche e consente il pagamento dei bollettini postali.

ADDETTI E CASSE

Impiega 12 lavoratori e dispone di cinque casse tradizionali.

INCOOP

Viale Colombo

Quartu (Ca)

200 mq

Sardegna Più (Coop Master di Sardegna)

DATA DI APERTURA

16 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Lo store, soggetto a lavori di restyling, è situato in un'area percorsa dai cittadini per raggiungere il lungomare Poetto.

OFFERTA

Rispecchia la tradizionale offerta di un negozio di vicinato che risponde ai bisogni di una spesa giornaliera con salumeria e macelleria servite, gastronomia, pesce confezionato.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-20.15; domenica 8.30-13.30 e 17-20. Possibili le attivazioni ricariche telefoniche Coop Voce e servizi EnerCasa Coop e ritiro buoni pasto.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

IPER LA SPESA

Via Sausset Les Pins 1/11

Lariano (Roma)

988 mq

Maiorana Maggiorino spa (Consorzio C3)

DATA DI APERTURA

3 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Il punto di vendita si trova in un'area residenziale e propone un format in linea con la formula dell'insegna.

OFFERTA

Propone in assortimento 7.866 referenze alimentari e non alimentari.

SERVIZI

Orario: lun-dom 8.30-20.30.

ADDETTI E CASSE

In barriera sono attive tre casse.