Sviluppo rete in Area 3 dal 29 settembre al 6 ottobre 2023

Cia-Conad rinnova lo store di Pesaro e rimodula gastronomia, macelleria e panetteria. Anche Conad Nord Ovest ammoderna il supermercato Conad di Sassari in un'ottica di sostenibilità

CONAD

Via Monte Bianco 18

Pesaro

300 mq

Cia-Conad

Data di apertura

29 settembre 2023

Format e location

Lo store si trova nella frazione di Borgo Santa Maria e riapre dopo i lavori di ristrutturazione che hanno riguardato il banco gastronomia, interamente rinnovato per offrire un assortimento ancora più ampio di specialità da asporto, e nuovi allestimenti per panetteria e carne, lavorata internamente e quotidianamente.

Offerta

In linea con la tradizionale offerta.

Servizi

Orario: lun-sab 7-20.

Addetti e casse

Impiega 14 persone.

CONAD

Via Amendola

Sassari

1.450 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

29 settembre 2023

Format e location

Il supermercato è situato in un quartiere residenziale in una delle vie principali della città. Oggi si presenta completamente rinnovato, sia nella struttura esterna. Sono state introdotte soluzioni per la sostenibilità ambientale e introdotte etichette elettroniche. Lo store si sviluppa su cinque piani di cui due per l'area vendita e tre per per il parcheggio.

Offerta

Ampia offerta di freschi e freschissimi e un focus sui localismi presenti con oltre 1.000 item.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 9-13.30.

Addetti e casse

Impiega 54 collaboratori e dispone di cinque casse tradizionali, sei torri di pagamento self checkout e tre di Spesa al volo.