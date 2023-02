Sviluppo rete in Area 3 dal 3 al 10 febbraio 2023

Si consolida la presenza di Lidl in Sardegna con il 23esimo store, aperto a Cagliari. Due aperture per Todis (Iges srl-Pac 2000A Conad) a Perugia e Anguillara (Roma)

LIDL

Viale Monastir 130

Cagliari

1.200 mq

Lidl Italia

Data di apertura

2 febbraio 2023

Format e location

Nell’Isola l’insegna è presente con 23 store. Il punto di vendita si uniforma all’immagine dell’insegna, è in classe energetica A4 e dispone di un impianto fotovoltaico da 41 kw.

Offerta

Tradizionale offerta incentrata sui freschi con una proposta di non food tra cui prodotti per gli animali e per la cura casa e persona.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21.30; domenica 8.30-21.30. Nel parcheggio sono disponibili 90 posti auto.

Addetti e casse

Sono stati assunti 20 addetti.

TODIS

Via del Tempo Libero 3

Perugia

Iges srl (Pac2000A Conad)

Data di apertura

2 febbraio 2023

Format e location

Ortofrutta in apertura dei freschi, seguono gastronomia e macelleria. Chiude il percorso l’area non food.

Offerta

L’assortimento è in linea con la tipica formula dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-13.

Addetti e casse

Non disponibile.

TODIS

Via Anguillarese 131

Anguillara (Roma)

Iges srl (Pac2000A Conad)

Data di apertura

2 febbraio 2023

Format e location

Lo store è situato in area centrale, in una zona dove sono presenti scuole, chiese e alberghi.

Offerta

Migliaia le referenze nel rispetto della tradizione della catena.

Servizi

Orario: lun-dom 8.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.