Sviluppo rete in Area 3 dal 5 al 12 gennaio 2024

Doppia apertura per Conad Nord Ovest a Empoli. In città la cooperativa sta rafforzando la sua rete puntando sul format Conad City

CONAD CITY

Via Ponzano

Empoli

350 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

5 gennaio 2024

Format e location

Lo store nasce in pieno centro cittadino e rispecchia la tipica formula dell'insegna.

Offerta

Tipica offerta di ortofrutta in area freschi con prodotti del territorio, pescheria e macelleria, gastronomia con cucina interna, panetteria e pasticceria con prodotti sfornati caldi. Presente anche l'enoteca e l'area healthy.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 9-13.

Addetti e casse

Non disponibile.

CONAD CITY

Piazza del Popolo

Empoli

200 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

5 gennaio 2024

Format e location

La cooperativa si consolida in città con nuove aperture e ristrutturazioni di locali già attivi come in questo caso.

Offerta

In linea con la tradizionale offerta.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 9-13.

Addetti e casse

Non disponibile.