Sviluppo rete in Area 3 dal 6 al 13 ottobre 2023

Multicedi (VéG ) rafforza la presenza a Roma con un supermercato Decò a Roma. Conad Nord Ovest, invece, riapre lo Spazio Conad di Cagliari con i reparti freschi rinnovati

DECO'

Via Aristide Merloni 141

Roma

Multicedi (VéGé)

Data di apertura

6 ottobre 2023

Format e location

Lo store si trova all'interno del centro commerciale GranRoma.

Offerta

In assortimento ampio spazio alle mdd Decò e Gastronauta.

Servizi

Orario: lun-dom 9-21. Tutti i mercoledì è attivo lo sconto del 10% per gli over 65.

Addetti e casse

Non disponibile.

SPAZIO CONAD

Via Dolianova

Cagliari

3.700 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

5 ottobre 2023

Format e location

Il superstore si trova al centro commerciale Cagliari Marconi. I lavori di restyling hanno rinnovato i reparti freschi di ortofrutta, panetteria e pasticceria, gastronomia calda e fredda con piatti pronti da gustare, pescheria servita e a libero servizio, macelleria con tagli di carne provenienti da filiere certificate; la cantina vini con le migliori etichette locali.

Offerta

L'ampia proposta di freschi si completa con un assortimento di prodotti a marchio Conad, Sapori& Dintorni e Sapori&Idee oltre ad un’area healthy con prodotti biologici, senza glutine, vegani e proteici ideali per la nutrizione sportiva.

Servizi

Orario: lun-dom 8.30-21. Effettua le ricariche telefoniche e accetta i buoni pasto.

Addetti e casse

Impiega 135 addetti e dispone di otto casse tradizionali, quattro casse self e cinque casse self check-out.