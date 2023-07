Sviluppo rete in Area 3 dal 7 al 14 luglio 2023

Conad Nord Ovest rafforza la presenza di Conad in Sardegna con un supermercato a Siniscola (Nu). Magazzini Gabrielli prosegue il cambio insegna degli store acquisiti da Distribuzione Roma (Coop) e riapre due superette in via Toscana e in via San Bartolomeo de' Vaccinari

CONAD

Viale Matteotti

Siniscola (Nu)

1.200 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

7 luglio 2023

Format e location

Lo store si allinea con il tipico format dell'insegna.

Offerta

Grande attenzione alle eccellenze del territorio in un reparto dedicato con oltre 300 articoli. In area freschi l’ortofrutta, con oltre 200 referenze locali, pescheria, con un ampio assortimento di pescato fresco locale; macelleria, con banco assistito e a libero servizio; gastronomia con piatti ready to eat e uno spazio per la rosticceria; pasticceria, con torte e dolci della tradizione sarda. Completano l’offerta la cantina vini, con una selezione di etichette locali e un’area healthy con prodotti biologici, gluten free e vegan.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 9-21.

Addetti e casse

Conta sei casse e impiega 40 addetti.

TIGRE

Via Toscana 38

Roma

290 mq

Magazzini Gabrielli

Data di apertura

10 luglio 2023

Format e location

Prosegue il cambio insegna dei punti di vendita acquisiti da Distribuzione Roma (Coop) che consolidano la presenza di Tigre nella Capitale.

Offerta

Rispecchia fedelmente la tradizione dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-13.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

TIGRE

Via San Bartolomeo de' Vaccinari 78

Roma

260 mq

Magazzini Gabrielli

Data di apertura

10 luglio 2023

Format e location

Anche questa apertura rientra nel pacchetto di acquisizioni da Distribuzione Roma,

Offerta

Ampia proposta di freschi e focus sulla mdd Consilia con oltre 2.000 item.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-13.30.

Addetti e casse

Non disponibile.