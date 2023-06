Sviluppo rete in Area 3 dal 9 al 16 giugno 2023

Unicoop Tirreno rinnova il superstore di Grosseto. Gruppo Gabrielli si consolida a Roma con due aperture e Cia-Conad apre un supermercato di prossimità Tuday Conad (ex Conad city) a Pesaro

COOP

Via Aurelia Antica 46

Grosseto

2.500 mq

Unicoop Tirreno

Data di apertura

12 giugno 2023

Format e location

Il superstore di trova all’interno del centro commerciale Aurelia Antica e riapre dopo i lavori di ristrutturazione.

Offerta

L’area freschi propone ortofrutta, forneria, gastronomia, banco del pesce, macelleria. L’offerta si completa, come da consuetudine, con il non food tra cui il pet.

Servizi

Orario: lun-dom 9-20.30.

Addetti e casse

Sono impiegate 68 persone.

TIGRE

Via Braccianise

Roma

920 mq

Magazzini Gabrielli

Data di apertura

13 giugno 2023

Format e location

Il supermercato si trova al km 11,5 e rispecchia la tipica formula dell’insegna.

Offerta

In linea con la tradizionale offerta.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

TIGRE

Via Salvemini 1

Roma

570 mq

Magazzini Gabrielli

Data di apertura

13 giugno 2023

Format e location

Come da consueto format dell’insegna.

Offerta

Si allinea alla tradizionale offerta.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-20

Addetti e casse

Non disponibile.

TUDAY CONAD

Via Luca della Robbia 10

Pesaro

400 mq

Cia-Conad

Data di apertura

9 giugno 2023

Format e location

Il punto di vendita Conad City cambia insegna e si uniforma al format Tuday Conad, il concept store di prossimità del mondo Conad.

Offerta

L’assortimento si adatta al target di riferimento con proposte per la spesa quotidiana, take away e per un pasto veloce.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8-13.

Addetti e casse

In organico sei collaboratori.